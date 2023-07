Beursblik: Vastned presteert solide Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in de eerste zes maanden solide resultaten geboekt. Dit stelde analist Kai Klose van Berenberg donderdag in een rapport. De cijfers wijken overigens niet veel af van de taxaties van Klose. Vastned kondigde donderdag aan meer van de portefeuille te gaan verkopen, na een strategische herziening. Zo wil Vastned aandeelhouderswaarde ontsluiten. Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar nog altijd een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel. In 2022 boekte Vastned een direct resultaat per aandeel van 2,05 euro. "Na 0,95 euro in de eerste zes maanden, beschouwen we de outlook van het bedrijf als haalbaar", aldus Klose, die een Houden advies heeft met een koersdoel van 23,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.