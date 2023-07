Beursblik: UMG op alle fronten beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UMG heeft met de resultaten over het tweede kwartaal op vrijwel alle vlakke de verwachtingen overtroffen. Dit stelde ING donderdag vast in een analistenrapport. ING zag de omzet 5,4 procent hoger uitkomen dan de bank verwachtte en de aangepaste EBITDA was 9 procent beter dan waar de consensus op mikte. De margeverbetering in het afgelopen kwartaal geeft voldoende vertrouwen in de doelstelling van UMG om de marges in de komende jaren met meer dan 100 basispunten per jaar te laten oplopen. Bovendien bieden de cijfers een goede basis voor een verdere autonome groei en margestijging in het vierde kwartaal, mede dankzij de recente prijsverhogingen door Spotify. UMG lijkt geen plannen te hebben de catalogus noemenswaardig uit te breiden, waarmee een nogal dure aanschaf van de Queen-catalogus niet waarschijnlijk lijkt, aldus ING. ING heeft een koopadvies op het aandeel UMG met een koersdoel van 26,00 euro. Op een groen Damrak noteerde het aandeel UMG donderdag 11,0 procent hoger op 24,22 euro. Bron: ABM Financial News

