Beursblik: Fugro doet het beter dan voorzien

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft beter dan voorziene kwartaalresultaten geboekt. Dit concludeerde ING in een eerste analyse van de resultaten van de bodemonderzoeker. ING merkte op dat de markt te terughoudend was over de operationele leverage van de Marine-tak, terwijl de divisie in het afgelopen kwartaal goed presteerde. De resultaten over het eerste halfjaar vielen volgens ING al binnen de nieuwe range van de verhoogde verwachtingen, namelijk in het midden van een marge van 8 tot 12 procent. Eerder was de verwachting 'richting' het middelpunt van die range. Daarbij geldt volgens de bank doorgaans dat de tweede helft van een boekjaar voor Fugro niet zwakker is dan het eerste halfjaar. Minpunt betreft volgens ING dat de Land-divisie in het Midden-Oosten teleurstelde in het tweede kwartaal, onder meer door een vertraging bij een project. ING heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 18,50 euro. Op een groen Damrak noteerde het aandeel Fugro donderdag 5,4 procent hoger op 16,19 euro. Bron: ABM Financial News

