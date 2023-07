Beursblik: ietwat zwakke prestatie Shell geen probleem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal wat minder winst geboekt dan verwacht, maar de kasstroom stelde wel tevreden. Dit schreef analist Quirijn Mulder van ING donderdag in een rapport. In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 5.073 miljoen dollar op aangepaste basis. Dat was 11.472 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research zou Shell op een kwartaalwinst van 5.579 miljoen dollar uitkomen. ING rekende op 5.909 miljoen dollar. De kasstroom van 11 miljard dollar en het terugbrengen van de schulden, maakt volgens ING dat Shell voor 500 miljoen dollar meer eigen aandelen zal inkopen dan in juni bij de beleggersdag gemeld. "Al met al stellen de resultaten tevreden. Iets aan de lichte kant, maar vermoedelijk beter dan bij sectorgenoten", aldus Mulder, die een koopaanbeveling heeft met een koersdoel van 31,30 euro. Bron: ABM Financial News

