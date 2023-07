Beursblik: Aperam tempert verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zullen hun verwachtingen voor Aperam nog wat verder kunnen verlagen, na de verwachting van het bedrijf dat het EBITDA-resultaat in het derde kwartaal verder daalt, na een matig tweede kwartaal. Dat stelde ING donderdag in een rapport. Hoewel de verwachtingen al neerwaarts waren bijgesteld, denkt analist Stijn Demeester dat de consensus voor de EBITDA in 2023 van 485 miljoen euro nog wel met 5 tot 10 procent zou kunnen dalen. De resultaten van Aperam over het tweede kwartaal noemde Demeester zwak, waarbij vooral Europa de boosdoener was. In Brazilië presteerde het bedrijf nog altijd goed, zo stelde de analist.

ING heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 43,00 euro. Het aandeel stond donderdagochtend 0,6 procent lager op 29,12 euro, nadat het bij de opening even terugzakte tot 28,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.