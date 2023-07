Intrinsieke waarde Value8 gestegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) De intrinsieke waarde van Value8 is in de eerste helft van 2023 verder gestegen. Dit bleek donderdag uit een persbericht van de onderneming. Deze waarde steeg van 8,85 naar 9,06 euro per aandeel. Value8 profiteerde naar eigen zeggen van een combinatie van ontvangen dividenden, een waardestijging van de beursbelangen en rentebaten. De nettowinst kwam uit op 2,1 miljoen euro. De waarde van de portefeuille van Value8 steeg van 100,4 naar 106,4 miljoen euro. Value8 zei donderdag tevreden te zijn over de ontwikkeling van de portefeuille. "Value8 is zeer tevreden over de operationele gang van zaken bij de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd." De verwachting van de investeerder is dat de goede operationele ontwikkeling op lange termijn in de beurskoersen van de genoteerde bedrijven tot uitdrukking zal komen. “Ondanks de verzwakking van het macro-economisch klimaat […] blijven wij positief over de vooruitzichten van onze portefeuille.” Uiterlijk 4 augustus volgt het volledig cijferbericht van Value8. Bron: ABM Financial News

