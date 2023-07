Beursblik: solide kwartaal Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een solide tweede kwartaal achter de rug. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag in een rapport. "Acradis is opnieuw veerkrachtig gebleken", aldus Mulder. De kwartaalresultaten waren conform verwachting, hoewel er sprake was van een hoog enkelcijferige autonome groei, tegen een lage dubbelcijferige groei een kwartaal eerder. De EBIT kwam uit op 93 miljoen euro, waar ING op 92 miljoen euro mikte. Het orderboek noemde de analist solide. "Als er zorgen zijn, dan hebben die betrekking op China en niet op de VS en Canada", aldus Mulder, wijzend op het feit dat Arcadis in China erg terughoudend is om werk op te pakken. Ook in het Midden-Oosten loopt Arcadis tegen de nodige uitdagingen aan, ziet de analist. De kasstroom stond wel wat onder druk door de amortisatie van software, waardoor belastingen met 74 miljoen euro stegen. Onderliggend zei Arcadis dat de kasstroom vlak was, aldus Mulder. ING heeft een koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 47,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,3 procent tot 39,66 euro. Bron: ABM Financial News

