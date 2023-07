ING: tweede kwartaal ArcelorMittal beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft over het tweede kwartaal hoger dan voorziene resultaten geboekt. Dat concludeerde ING donderdag in een rapport. ING wees op de EBITDA die 4,5 procent hoger uitkwam dan verwacht. Zwak punt betrof een terugval in de resultaten bij de mijnbouwactiviteiten. De verlaging van de groeiramingen voor de mondiale staalconsumptie dit jaar door ArcelorMittal is volgens ING al in de consensus voor de EBITDA meegenomen. De consensus mikt volgens ING nu op een EBITDA van 7,7 miljard dollar, wat zou duiden op een daling van 25 procent in de tweede jaarhelft ten opzichte van het eerste halfjaar. ING heeft een koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,1 procent tot 25,92 euro. Bron: ABM Financial News

