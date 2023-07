GeoJunxion kan converteerbare lening niet terug betalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het afgelopen gebroken boekjaar 2022/2023 een hogere omzet behaald, maar kampt ook met een liquiditeitsprobleem. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg in het boekjaar met 42 procent, terwijl de kosten gelijk bleven. Het bedrijf waarschuwt er wel voor dat het niet genoeg beschikbare liquide middelen heeft om een converteerbare lening, die vervalt op 3 augustus, terug te betalen. De EBITDA en EBIT waren positief, aldus het bedrijf, zonder concrete cijfers te noemen. Ook was er een nettowinst na een verlies van 841.000 euro een jaar eerder. De kasstroom was met 530.000 euro positief. GeoJunxion heeft nog steeds geen OOB-accountant gevonden. Als gevolg wil Euronext het aandeel van de beurs halen. GeoJunxion zegt nog steeds naar alternatieve oplossingen te zoeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.