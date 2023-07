Unibail-Rodamco-Westfield houdt huurinkomsten op peil

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco heeft in het eerste halfjaar meer huurinkomsten geboekt ondanks desinvesteringen, dankzij huurverhogingen, en zag ook de winst per aandeel stijgen. Dat maakte de eigenaar van winkelcentra donderdag bekend.

De huurinkomsten stegen met 1,1 procent tot 1,15 miljard euro. Rekening houdend met verkochte bezittingen, stegen de huurinkomsten op vergelijkbare basis zelfs met 8,2 procent.

De terugkerende nettowinst steeg met 6,5 procent tot 757 miljoen euro.

"We hebben een recordaantal nieuwe huurcontracten getekend, met meer langlopende contracten en een huurstijging van 12,5 procent", zei CEO Jean-Marie Tritant.

De waarde van de portefeuille daalde intussen wel, met ruim 2 procent tot 51,0 miljard euro.

De leegstand bedroeg 6,3 procent voor de winkelcentra, tegen 6,5 procent eind vorig jaar. Op het Europese vasteland was de leegstand 3,6 procent. In het Verenigd Koninkrijk daalde de leegstand van 9,4 procent eind vorig jaar naar 8,5 procent eind juni. In de VS daalde de leegstand in dezelfde periode van 10,4 naar 9,9 procent.

Het bedrijf ging verder met verkoop van bezittingen in de Verenigde Staten en Europa waardoor de schuld sinds 2021 met 4,7 miljard euro is verlaagd. Dit was een half jaar eerder nog 4,2 miljard euro. Er wordt actief onderhandeld over meer desinvesteringen in Europa en in de VS, meldde Unibail.

Outlook

Unibail-Rodamco verwacht dat de aangepaste terugkerende winst per aandeel dit jaar aan de bovenkant zal uitkomen van de eerder genoemde bandbreedte van 9,30 tot 9,50 euro per aandeel. Die opwaartse bijstelling is onder andere gebaseerd op de sterke dynamiek van het operationele resultaat, de schuldafbouw die zoals verwacht verloopt, de beheerste rentekosten en lagere algemene kosten.