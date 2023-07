Meer winst voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer winst behaald dan een kwartaal eerder bij een licht opgelopen omzet, maar de ramingen voor de mondiale staalconsumptie in 2023 werden door het concern wel verlaagd, vanwege de ervaringen tot nu toe dit jaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant. Op een omzet van 18,6 miljard dollar boekte ArcelorMittal een EBITDA van 2,6 miljard dollar. Dat is meer dan de 1,82 miljard dollar in het eerste kwartaal, maar beduidend minder dan de ruim 5,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2022. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 1,86 miljard dollar, of 2,21 dollar per aandeel. De nettoschuld daalde daarnaast op kwartaalbasis van 5,2 naar 4,5 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 1,0 miljard dollar. Outlook Het staalconcern verlaagde voor dit jaar groeiraming voor de verwachte staalconsumptie wereldwijd exclusief China van 2 tot 3 procent naar 1 tot 2 procent op jaarbasis. Het bedrijf baseerde zich daarbij op de ontwikkelingen in 2023 tot nog toe. Voor de VS verwacht ArcelorMittal nu een daling van de staalconsumptie dit jaar van 2,0 procent tot hooguit een vlak cijfer. De oude raming lag op een groei met 1,5 tot 3,5 procent. In Europa wordt een wijziging in de consumptie voorzien van 0,5 procent negatief tot 1,5 procent positief. Dat was eerder nog een groeirange van 0,5 tot 2,5 procent. Update: om juiste omzet te geven en vrije kasstroom toe te voegen. Bron: ABM Financial News

