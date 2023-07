Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 425,00 naar 450,00 euro met een herhaling van de koopaanbeveling. Na de volgens analist Robert Sanders weinig verrassende kwartaalupdate van eerder deze week, is het nu wachten op de beleggersdag op 26 september. De afname van de orders bij ASMI, bijna een halvering op jaarbasis, waren na de updates van ASML en TSMC volgens Sanders geen verrassing. En ook de omzetverwachting van 580 tot 620 miljoen euro voor het derde kwartaal was zoals voorzien volgens de analist. Sanders concludeerde op basis van de update van ASMI dat vooral rond Pasen klanten besloten om hun orders vooruit te schuiven. "Maar sindsdien werd dit veel minder." Op 26 september in Londen verwacht Sanders dat ASMI met omzetdoelen voor de middellange termijn komt en een margeverwachting voor 2027. Bron: ABM Financial News

