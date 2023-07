Aalberts houdt marge op peil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst zien stijgen en hield zijn marge op peil, ondanks een dalende omzet bij de grootste divisie duurzame gebouwen. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. De nettowinst, voor amortisatie, steeg met 2 procent, van 186 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar naar 189 miljoen euro afgelopen halfjaar. De omzet steeg met 6 procent van 1,61 miljard naar 1,72 miljard euro. De autonome omzetgroei bedroeg 5,6 procent. De omzet uit duurzame gebouwen daalde van 892,5 miljoen naar 881,6 miljoen euro en was daarmee nog goed voor 51 procent van de totale omzet. Bij de andere onderdelen steeg de omzet. Het EBITA-resultaat steeg met 6 procent tot 264 miljoen euro en de EBITA-marge daalde een fractie van 15,5 naar 15,4 procent. ING had een lagere marge van 14,8 procent voorspeld en een autonome omzetgroei van 5,6 procent. "De prijsinitiatieven die in de tweede helft van vorig jaar begonnen hebben geleid tot een goede marge", stelde het bedrijf. Aalberts ging dit jaar verder met het verhogen van de prijzen om te compenseren voor de duurdere grondstoffen en inflatie. "Bij duurzame gebouwen zagen we de volumes dalen omdat klanten hun voorraden bleven afbouwen. Bovendien verkleinden we zelf onze voorraden, wat leidde tot lagere volumes in onze fabrieken", aldus de CEO van Aalberts. Daarom werden kosten bespaard en marketing bedreven voor een groter marktaandeel, waardoor de EBITA-marge op peil bleef. Het bedrijf had eind juni voor 881 miljoen euro aan voorraden, tegen 856 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Aalberts verwacht in de tweede helft van het jaar meer te investeren en de voorraden verder af te bouwen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.