AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen na Fed-rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start, na het rentebesluit van de Fed en in aanloop naar het besluit van ECB. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Woensdag nam de AEX nog gas terug in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, en de index daalde 0,6 procent tot 775,46 punten.

Om 20.00 uur maakte de Amerikaanse centrale bank conform verwachting bekend de rente met 25 basispunten te verhogen naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, ofwel het hoogste niveau in meer dan 22 jaar.

Tijdens de persconferentie na afloop liet voorzitter Jerome Powell zich niet echt in zijn kaarten kijken. "Ik zou zeggen dat het mogelijk is dat we tijdens de vergadering in september weer een verhoging doorvoeren als de [inflatie-] data dat rechtvaardigt”, aldus Powell.

Beleggers lijken daar toch anders over te denken. Volgens de CME FedWatch Tool rekent nog slechts circa 22 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten in september, nu de inflatie op zijn retour lijkt.

Wall Street had woensdagavond moeite om richting te kiezen na het besluit en sloot dichtbij huis. Wel sloot de Dow voor de dertiende achtereenvolgende handelsdag in het groen, met 0,2 procent.

Nabeurs overtrof Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp, de verwachtingen.

Het aandeel Meta steeg ruim 7 procent in de elektronische handel nabeurs, nadat het bedrijf over het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,8 miljard meldde. De omzet steeg daarnaast met 11 procent tot 32,0 miljard dollar. Daarmee lag de omzet bijna een miljard dollar hoger dan de markt had verwacht.

Meta liet woensdag weten te verwachten dat de uitgaven in 2024 verder zullen stijgen, onder meer door investeringen in kunstmatige intelligentie en de metaverse.

Futures op techbeurs Nasdaq noteren vanochtend in het groen, en dat geldt ook voor de Aziatische beurzen die eensgezind hoger koersen. Koploper is de volatiele Hang Seng index in Hongkong met een winst van anderhalf procent.

De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond in New York 1,2 procent lager op 78,75 dollar. Vanochtend klimt de future echter met een procent.

Vandaag is het om 14:30 de beurt aan de Europese Centrale Bank om zijn rentebesluit bekend te maken. ECB-watchers rekenen unaniem op een verhoging met 25 basispunten.

Op het bedrijfsvlak zal daarnaast de aandacht onder meer uitgaan naar McDonald, Intel, Honeywell en Comcast.

Bedrijfsnieuws

Universal Music Group boekte in het tweede kwartaal een hogere omzet en de winst steeg in het eerste halfjaar ook flink.

AMG boekte in het tweede kwartaal meer winst, maar de stijging was kleiner dan verwacht, en het bedrijf moest zijn outlook voor dit jaar loslaten vanwege de lagere prijzen voor lithiumproducten.

Marel boekte in het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks een hogere omzet.

Arcadis behaalde in het tweede kwartaal van 2023 flink meer omzet dankzij overnames, maar wist ook autonoom te groeien.

BE Semiconductor Industries zag in het tweede kwartaal van 2023 de omzet met dubbele cijfers stijgen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook.

Bodemonderzoeker Fugro zag in het afgelopen halfjaar de omzet flink toenemen en de winst viel hoger uit dan verwacht.

ArcelorMittal behaalde in het tweede kwartaal van 2023 meer winst dan een kwartaal eerder bij een licht opgelopen omzet, maar de ramingen voor de mondiale staalconsumptie in 2023 werden door het concern wel verlaagd

De producent van roestvast staal Aperam boekte in het tweede kwartaal zoals verwacht flink minder winst.

De fabrikant van elektrische bussen Ebusco zag in de eerste zes maanden de resultaten achter blijven op de verwachtingen.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASM International van 365,00 naar 445,00 euro met een herhaling van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag nagenoeg onveranderd op 4.566,75 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.127,28 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 35.520,12 punten.