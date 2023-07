Resultaten Ebusco blijven achter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in de eerste zes maanden de resultaten achter zien blijven op de verwachtingen. Dit bleek donderdag uit een tussentijdse update van de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne. "Zoals eerder gecommuniceerd heeft Ebusco te maken met materiaaltekorten als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen. Ofschoon de toeleveringsketen herstellende is, leidt dit in combinatie met de aanhoudende arbeidskrapte tot meer vertraging in de productie van bussen dan verwacht. Door de tegenwind blijft de resultaatontwikkeling in het eerste halfjaar achter bij de verwachtingen van Ebusco", meldde de fabrikant donderdag. Ebusco rekent op een omzet van ongeveer 41 miljoen euro en een EBITDA-verlies van 44 miljoen euro. Mede doordat het aantal bussen dat bijdraagt aan de omzet lager uitvalt, is het volgens Ebusco niet langer realistisch om te veronderstellen dat de eerdere verwachtingen voor de omzet evenals een positieve EBITDA in 2023 gehaald worden. "Om aan de huidige orders te voldoen en de toekomstige groei van het orderboek te faciliteren, zet Ebusco nu in op een versnelde opschaling van haar productiecapaciteit met hulp van drie assemblagepartners in Europa en daarbuiten." De nieuwe maatregelen moeten volgens Ebusco in de tweede jaarhelft resulteren in een "aanzienlijke" verbetering van het operationele resultaat in vergelijking tot de eerste zes maanden. Ebusco verwacht over het gehele jaar 2023 toch een significante omzetstijging ten opzichte van 2022. In 2024 verwacht de fabrikant EBITDA positief te zijn. Op 9 augustus 2023 zal Ebusco de resultaten voor het eerste halfjaar van 2023 publiceren. Ook volgen dan verdere details met betrekking tot de geplande acties. Bron: ABM Financial News

