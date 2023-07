Berenberg verhoogt koersdoel ASMI naar 445 euro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 365,00 naar 445,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een rapport van analist Tammy Qiu. Dat klanten op korte termijn minder zullen investeren, is volgens Qiu al ingeprijsd. Afgelopen kwartaal daalden de orders bij ASMI tot 485 miljoen euro, ruim onder de 550 miljoen euro die de analistenconsensus had verwacht. "Dat is geen verrassing", schreef Qiu, wijzend op de ontwikkelingen bij ASML. "ASMI verwacht dat de orders in het derde kwartaal zullen verbeteren ten opzichte van het tweede kwartaal, wat kan betekenen dat de bodem afgelopen kwartaal is geweest", aldus Qiu. In september organiseert ASMI een beleggersdag, en dat kan wel eens de volgende aanjager worden, denkt Qiu. De analist verhoogde haar winsttaxaties voor ASMI licht, omdat ze uitgaat van een hogere brutomarge dan voorheen. Het aandeel ASMI sloot woensdag op 392,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.