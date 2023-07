Fors minder winst voor Aperam

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het tweede kwartaal zoals verwacht flink minder winst geboekt. Dat maakte de producent van roestvast staal donderdag bekend.

De nettowinst daalde van 132 miljoen in het eerste kwartaal naar 43 miljoen euro.

Het aangepaste EBITDA-resultaat daalde van 127 miljoen euro in het eerste kwartaal naar 103 miljoen euro, wat conform de verwachting was. De analistenconsensus ging uit van een aangepast EBITDA-resultaat van 102 miljoen euro. Een jaar eerder was de EBITDA nog 402 miljoen euro.

De specialist in roestvast staal kende een moeilijke start van het jaar, vooral in Europa, omdat klanten hun voorraden bleven afbouwen en door stakingen. Aperam waarschuwde daar al voor na het eerste kwartaal, maar het bedrijf verwachtte toen nog wel een hogere aangepaste EBITDA in het tweede kwartaal dan in het eerste.

"We wisten dat het tweede kwartaal moeilijk zou worden, maar de feitelijke situatie in Europa is ten kwade gekeerd", zei CEO Timoteo di Maulo. "Een aanhoudende voorraadafbouw zorgde ervoor dat de vraag de absolute bodem bereikte tijdens de seizoenspiek en de prijzen bereikten een nieuw absoluut dieptepunt."

De schuld steeg van 419 miljoen euro na het eerste kwartaal tot 461 miljoen euro in het tweede.



De omzet daalde van 2,46 miljard euro een jaar eerde naar 1,70 miljard euro, ook beduidend lager dan de 1,88 miljard euro in het eerste kwartaal.

Outlook

"We verwachten dat het klimaat extreem uitdagend blijft", aldus Di Maulo. "Aanvullende maatregelen zullen de centrale focus zijn in de komende maanden om de concurrentiekracht te versterken, de flexibiliteit te vergroten en de resultaten te verbeteren."

Aperam verwacht in het lopende derde kwartaal een EBITDA die lager ligt dan in het tweede kwartaal. Ook zal de schuld verder oplopen.