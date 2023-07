Fugro ziet winst en omzet flink stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het afgelopen halfjaar de omzet flink zien toenemen en de winst viel hoger uit dan verwacht. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de bodemonderzoeker. CEO Mark Heine sprak in een toelichting van sterke resultaten, waarbij alle regio’s hun steentje bijdroegen met “significant hogere marges”. Hierbij profiteerde de onderneming onder meer van betere contractvoorwaarden, een hoger gebruik van activa en betere operationele prestaties, aldus Heine. Fugro boekte een omzet van 1.018 miljoen euro tegen 833 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 24,1 procent. De analistenconsensus rekende op een omzet van 1.015 miljoen euro. De EBITDA steeg daarnaast van 97,5 miljoen euro naar 160,4 miljoen euro. Hiermee presteerde Fugro duidelijk beter dan de analistenconsensus, die rekende op een bedrijfsresultaat van 147 miljoen euro. De EBIT-marge steeg daarnaast het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 4,6 procent naar 8,9 procent. Het orderboek stond eind juni van dit jaar op 1,30 miljard euro, ten opzichte van 1,10 miljard euro een jaar eerder. De operationele kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 10,2 miljoen euro. Outlook Fugro verwacht dat het dit jaar zal voldoen aan haar doelstelling voor de middellange termijn van een verdere margestijging naar 8 tot 12 procent. Op 14 november zal de bodemonderzoeker een update geven over de strategie en nieuwe doelstellingen formuleren. Bron: ABM Financial News

