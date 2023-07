Dubbelcijferige omzetgroei voor Besi

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet met dubbele cijfers zien stijgen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf.

CEO Richard Blickman sprak in een toelichting van "solide resultaten" in een "uitdagende" markt. Volgens de topman bleef in de eerste jaarhelft de vraag uit automotive sterk en steeg de omzet in China met 11,4 procent op jaarbasis.

Besi heeft volgens Blickman samen met een toonaangevend adviesbureau een strategische beoordeling van de activiteiten van Besi voltooid in het tweede kwartaal. Doel hiervan is om in de volgende opwaartse cyclus meer omzet en winst te behalen.

Verder zei de CEO dat de adoptie van de nieuwe technologie hybrid bonding in de afgelopen zes maanden flink is toegenomen.

Blickman denkt dat de markt voor assembleermachines in het tweede kwartaal de bodem bereikte. Toch blijven de vooruitzichten op korte termijn onzeker, voegde hij toe.

Voor het derde kwartaal rekent Besi vanwege kalendereffecten en aanhoudende marktzwakte op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis en een brutomarge van 62 tot 64 procent.

Voor het vierde kwartaal rekent Besi echter op een omzet die "significant" hoger zal uitvallen dan in het derde kwartaal.

Resultaten

In het tweede kwartaal boekte Besi een omzetgroei van 21,8 procent, waarmee de omzet uitkwam op 162,5 miljoen euro, ten opzichte van 133,4 miljoen euro in het eerste kwartaal. De Duivense onderneming had een outlook afgegeven van 15 tot 25 procent omzetgroei. De analistenconsensus ging uit van 161 miljoen euro aan omzet.

Deze omzetgroei dankte Besi vooral aan de vraag voor smartphones.

Besi haalde afgelopen kwartaal voor 112,6 miljoen euro aan orders binnen, dat is echter bijna 21 procent minder dan in de eerste drie maanden.

De brutomarge kwam afgelopen kwartaal uit op 65,6 procent. Besi rekende op 62 tot 64 procent. In het eerste kwartaal lag de marge op 64,2 procent. Deze margestijging was te danken aan een gunstige productmix, wisselkoerseffecten en het in de hand houden van de kosten.

De operationele kosten daalden met 0,7 procent, waar Besi rekende op een afname met 0 tot 5 procent. In het derde kwartaal zullen de kosten met 10 tot 15 procent teruglopen.

De nettowinst van Besi kwam afgelopen kwartaal uit op 52,6 miljoen euro. Dat was in de eerste drie maanden van dit jaar 34,5 miljoen euro.

Beleggersdag

Tijdens de recente beleggersdag van Besi, begin juni, bleek het bedrijf wat voorzichtiger ten aanzien van de timing en adoptie van hybrid bonding, vooral bij smartphones.

Mogelijk dat die adoptie niet in 2025, maar in 2026 plaatsvindt, schreven analisten van UBS na de beleggersdag.

Toch lijken de analisten van UBS zich niet al te veel zorgen te maken. Sowieso is timing lastig, zeggen zij. Hybrid bonding, een techniek om zogeheten die's te stapelen en te verbinden, bijvoorbeeld geheugen aan een processor, zal van Besi "een winnaar op lange termijn" maken, verwachten de analisten.