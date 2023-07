Omzet Arcadis stijgt tot recordniveau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het tweede kwartaal van 2023 flink meer omzet behaald dankzij overnames, maar wist ook autonoom te groeien. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers die het advies- en ingenieursbureau verstrekte. Topman Alan Brookes sprak in een toelichting opnieuw van een sterk kwartaal, aangejaagd door een hoge vraag vanuit klanten. De topman zegt op schema te liggen om de doelstellingen voor de periode 2021 tot en met 2023 tegen het einde van dit jaar te halen. Arcadis zag de omzet op jaarbasis stijgen met 30 procent van 729 miljoen naar 945 miljoen euro. Autonoom was sprake van een plus van 9 procent. De operationele EBITA liep daarnaast op van 68 naar 93 miljoen euro, een stijging van 36 procent, en de operationele EBITDA steeg met 27 procent naar 120 miljoen euro. De operationele EBITA-marge verbeterde op jaarbasis van 9,3 naar 9,8 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was deze marge ook 9,8 procent. De vrije kasstroom kwam uit op 26 miljoen euro negatief, na een plus van 41 miljoen euro een jaar eerder. Het netto werkkapitaal kwam uit op 12,4 procent van de omzet, iets minder dan de 12,9 procent een kwartaal eerder, en het aantal dagen voordat een factuur wordt betaald was 66. Een jaar eerder was dit 69 dagen. Door de overnames had Arcadis aan het einde van juni een nettoschuld van bijna 1,2 miljard euro, ten opzichte van slechts 283 miljoen euro een jaar eerder. De orderportefeuille bedroeg per eind juni 2,0 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 36 procent. Bron: ABM Financial News

