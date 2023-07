Meta verslaat de verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Meta heeft de omzet zien stijgen en is optimistisch gestemd voor het derde kwartaal. Dat bleek woensdag nabeurs bij de kwartaalupdate van de sociale mediareus.

"We hadden een goed kwartaal. We blijven een sterke betrokkenheid zien bij onze apps en we hebben de meest opwindende roadmap die ik in een tijdje heb gezien met Llama 2, Threads, Reels, nieuwe AI-producten in de pijplijn en de lancering van Quest 3 dit najaar", zei CEO Mark Zuckerberg.

Het aandeel Meta Platforms steeg 4,5 procent in de elektronische handel nabeurs, nadat het bedrijf een nettowinst van 7,8 miljard meldde, oftewel 2,98 dollar per aandeel. Dit was 6,7 miljard dollar een jaar eerder. Net als de omzet viel ook de winst hoger uit dan voorzien.

De omzet steeg met 11 procent tot 32,0 miljard dollar, van 28,8 miljard een jaar eerder. Daarmee lag de omzet bijna een miljard dollar hoger dan de markt had verwacht.

Voor het derde kwartaal rekenen de bestuurders van Meta op een omzet tussen de 32,0 en 34,5 miljard dollar.

Meta houdt rekening met jaarlijkse totale uitgaven tussen de 88 en 91 miljard dollar. Dit mede vanwege juridische kosten die in het tweede kwartaal van 2023 zijn geboekt.

De vooruitzichten omvatten ook ongeveer 4 miljard dollar aan herstructureringskosten in verband met onder meer ontslagvergoedingen en andere personeelskosten.

Het aantal medewerkers daalde intussen met 14 procent op jaarbasis naar 71.469.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook was in juni 2,06 miljard, wat 5 procent meer was dan een jaar eerder. Inclusief andere apps, zoals Instagram, was dat 3,07 miljard, een stijging van 7 procent.