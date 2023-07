Meer omzet voor eBay en zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) eBay heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald en belandde in de zwarte cijfers. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis. CEO Jamie Iannone sprak van een sterk kwartaal, waarin op alle fronten de verwachtingen werden overtroffen. Op eBay werd afgelopen kwartaal voor 18,2 miljard dollar verhandeld, een daling van 2 procent. De omzet steeg op jaarbasis desalniettemin met 5 procent naar 2,54 miljard dollar. Het nettoresultaat verbeterde van een verlies van 536 miljoen dollar naar een winst van 172 miljoen dollar. De nettowinst exclusief bijzondere posten steeg fractioneel van 554 naar 555 miljoen dollar, maar per aandeel liep deze winst wel op, van 0,99 naar 1,03 dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet eBay een omzet van 2,46 tot 2,52 miljard dollar, terwijl de winst per aandeel wordt geraamd op 0,96 tot 1,01 dollar. Het aandeel eBay noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

