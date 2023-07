Wall Street sluit vrijwel vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, mede omdat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een flinke slag om de arm houdt.

De S&P 500 index sloot nagenoeg onveranderd op 4.566,75 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.127,28 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 35.520,12 punten.

De Fed verhoogde vanavond de belangrijkste rente met 25 basispunten. De federal funds rate werd zo verhoogd naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent en bereikte hiermee het hoogste punt in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen.

De economische bedrijvigheid is in het tweede kwartaal in een bescheiden tempo gegroeid. De banengroei is de afgelopen maanden robuust en het werkloosheidspercentage is laag gebleven, meldde de Amerikaanse centrale bank in de toelichting op het besluit.

De Fed zal aanvullende informatie en de implicaties ervan voor het monetaire beleid blijven beoordelen. Bij het bepalen van de mate van aanvullende beleidsversteviging die nodig kan zijn om de inflatie in de loop van de tijd terug te brengen tot 2 procent, zal men rekening houden met de optelsom van de huidige cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economie en inflatie beïnvloed, en de economische en financiële ontwikkelingen, aldus de Fed.

De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn. Voor nu beoordeelt de bank de inflatie als verhoogd.

Powell hield tijdens zijn toelichting een flinke slag om de arm en sluit een nieuwe renteverhoging bij de volgende vergadering van de centrale bank niet uit, en verwacht dat de rente voor een wat langere tijd hoog zal blijven. De topman van de Fed denkt ook niet dat er dit jaar al een renteverlaging zal komen.

Hij benadrukte hoeveel de centrale bank al had gedaan en dat het tijd nodig heeft voordat de renteverhogingen de inflatie doen afkoelen.

"We kunnen het ons veroorloven om een beetje geduldig te zijn", zei hij. "We denken dat we het beleid zeker een tijdje op restrictieve niveaus zullen moeten houden, en we zijn bereid om [de rente] verder te verhogen als we denken dat dat gepast is."

Verder ziet de voorzitter een weg naar een zachte landing van de Amerikaanse economie en wordt er in de prognoses niet langer rekening gehouden met een recessie.

De kerninflatie vindt Powell nog wel te hoog. Hij verwacht dat de algemene inflatie pas in 2025 onder de beoogde 2 procent zal komen. Maar ook is hij blij dat de inflatie nu daalt, zonder al te veel gevolgen op de arbeidsmarkt.

Al met al laat Powell veel afhangen van de inkomende economische data en houdt vooralsnog alle opties open.

Verder was er woensdag nieuws over de Amerikaanse huizenmarkt.

In de VS is het aantal verkochte woningen in juni gedaald met 2,5 procent op maandbasis tot 697.000 stuks. Het cijfer voor mei werd bovendien neerwaarts bijgesteld, van 763.000 naar 715.000. De verwachting van economen voor juni lag op een daling tot 725.000 verkochte nieuwe woningen.

De olieprijzen daalden, na een afname van de Amerikaanse olievoorraden. Een september-future West Texas Intermediate sloot 1,2 procent in het rood op 79,55 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1084. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1063 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1052 op de borden.

Bedrijfsnieuws

AT&T heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht, al viel de omzet wel wat tegen. Het bedrijf boekte een kwartaalomzet van 29,9 miljard dollar, goed voor een stijging van 0,9 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 30 miljard dollar. Het bedrijf gaf woensdagmiddag, net als bij de resultaten over het eerste kwartaal, aan vol vertrouwen te hebben in het behalen van de jaardoelstellingen. Het aandeel AT&T sloot 0,6 procent hoger.

De volumes bij Coca-Cola zijn in het tweede kwartaal stabiel gebleven, maar de winst en omzet waren boven verwachting. De frisdrankfabrikant verhoogde woensdag de outlook voor het hele boekjaar. Voor 2023 rekent Coca-Cola nu op een autonome omzetgroei van 8 tot 9 procent, terwijl eerder werd gemikt op een groei van 7 tot 8 procent. De slotkoers lag 1,3 procent hoger.

Boeing heeft in het tweede kwartaal verlies geboekt, ondanks een forse omzetgroei door de levering van commerciële vliegtuigen. De omzet steeg op jaarbasis van 16,8 miljard naar 19,7 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, door de levering van 136 vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart. De operationele kasstroom bedroeg 2,9 miljard dollar, tegen 81 miljoen dollar een jaar eerder, en de vrije kasstroom 2,6 miljard dollar, tegen een uitstroom van 182 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De kaspositie bedroeg 13,8 miljard dollar. Het aandeel reageerde enthousiast en noteerde op slotbasis 8,7 procent hoger.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, kwam woensdag nabeurs met cijfers. Zowel de omzet als de winst steeg afgelopen kwartaal. Het aandeel reageerde volatiel, maar staat inmiddels bijna vier procent hoger.