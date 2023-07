Powell verwacht dit jaar geen renteverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Fed heeft minimale wijzigingen aangebracht in haar verklaring na de rentevergadering en biedt geen nieuwe richtlijnen voor haar toekomstige beleidsplannen. Dit bleek woensdagavond uit het besluit van de Fed. Op een persconferentie na de vergadering sloot Fed-voorzitter Jerome Powell een nieuwe renteverhoging bij de volgende vergadering van de centrale bank niet uit. Tevens verwacht hij dat de rente voor een wat langere tijd hoog zal blijven. De topman van de Fed denkt dan ook niet dat er dit jaar al een renteverlaging zal komen. Hij benadrukte hoeveel de centrale bank al had gedaan en dat het tijd nodig heeft voordat de renteverhogingen de inflatie doen afkoelen. "We kunnen het ons veroorloven om een beetje geduldig te zijn", zei hij. "We denken dat we het beleid zeker een tijdje op restrictieve niveaus zullen moeten houden, en we zijn bereid om [de rente] verder te verhogen als we denken dat dat gepast is." Verder ziet de voorzitter een weg naar een zachte landing van de Amerikaanse economie en wordt er in de prognoses niet langer rekening gehouden met een recessie. De kerninflatie vindt Powell nog wel te hoog. Hij verwacht dat de algemene inflatie pas in 2025 onder de beoogde 2 procent zal komen. Maar ook is hij blij dat de inflatie nu daalt, zonder al te veel gevolgen op de arbeidsmarkt.



Al met al laat Powell veel afhangen van de inkomende economische data en houdt vooralsnog alle opties open. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.