Olieprijzen lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag lager gesloten, mede doordat het aantal voorraden in de VS minder hard zijn gedaald dan verwacht. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent lager op 78,75 dollar op de New York Mercantile Exchange. De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald, maar minder sterk dan was verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 21 juli daalden de voorraden ruwe olie met 0,6 miljoen vaten tot 456,8 miljoen vaten. Er was een daling van 2,2 miljoen vaten voorzien. De benzinevoorraden daalden met 0,8 miljoen vaten tot 217,6 miljoen vaten. Hier rekenden economen op een daling met 1,7 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 245.000 vaten tot 117,9 miljoen vaten. Er was gerekend op een afname van 600.000 vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 94,3 naar 93,4 procent. Er was een vrijwel ongewijzigd niveau voorspeld. De beslissing van de Federal Reserve om de rentetarieven opnieuw te verhogen, zorgde tegen het einde nog voor wat extra zwakte.



Ritterbusch & Associates zegt in een rapport; "de afgeleide producten hebben deze stijging van de olieprijs van de afgelopen maand geleid, ondanks weinig bewijs van krapte in het aanbod", en zegt dat Washington's aanstaande aanvulling van de Strategic Petroleum Reserve ook de prijzen ondersteunt. "



Bij het zoeken naar verklaringen voor de stijging van de olieprijs van de afgelopen maand, wijst Ritterbusch erop dat wellicht “speculatieve shortcovering de afgelopen weken voor een groot deel verantwoordelijk was voor de sterke opmars. Bron: ABM Financial News

