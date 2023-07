Fed wacht op nieuwe data na renteverhoging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate werd verhoogd naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent en bereikte hiermee het hoogste punt in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen. Na een flinke serie van verhogingen, nam de Fed bij het vorige rentebesluit een pauze en zei de economische data te willen afwachten alvorens nieuwe stappen te nemen. "De economische bedrijvigheid is in het tweede kwartaal in een bescheiden tempo gegroeid." De banengroei is de afgelopen maanden robuust en het werkloosheidspercentage is laag gebleven, meldde de Amerikaanse centrale bank in de toelichting op het besluit. De Fed zal aanvullende informatie en de implicaties ervan voor het monetaire beleid blijven beoordelen. Bij het bepalen van de mate van aanvullende beleidsversteviging die nodig kan zijn om de inflatie in de loop van de tijd terug te brengen tot 2 procent, zal men rekening houden met de optelsom van de huidige cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economie en inflatie beïnvloed, en de economische en financiële ontwikkelingen, aldus de Fed. De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn. Voor nu beoordeelt de bank de inflatie als verhoogd. De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De eerstvolgende belangrijke bijeenkomst van de Fed is eind augustus, tijdens de bekende bijeenkomst in Jackson Hole. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

