Fed verhoogt rente met 25 basispunten

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente met 25 basispunten verhoogd naar 5,25 tot 5,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen. De vraag is volgens analisten of dit voldoende is om de inflatie terug te krijgen naar het gewenste niveau van 2 procent. Volgens economen van ING koelt de inflatie in de Verenigde Staten weliswaar af, maar blijft die nog ver boven de doelstelling van de Federal Reserve. "De Fed zal het vooruitzicht van verdere verhogingen blijven signaleren", denkt ING, maar de economen verwachten niet dat de centrale bank de daad bij het woord voegt door de rente na deze week nog verder te verhogen. Beleggers kijken daarom uit naar de toelichting en vooral de woorden van voorzitter Jerome Powell later vanavond. Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,1063. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,891 procent. Bron: ABM Financial News

