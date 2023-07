Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Fed dat vanavond naar buiten wordt gebracht. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 465,46 punten. De Duitse DAX daalde 0,5 procent naar 16.131,46 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,4 procent op 7.315,07 punten. De Britse FTSE moest 0,2 procent prijsgeven en daalde naar 7.676,89 punten. Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente vanavond verhoogt op 99 procent. Daarmee zou de Amerikaanse beleidsrente verhoogd worden naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent. "Dat zou bovendien een terugkeer naar renteverhogingen betekenen, nadat de rente tijdens de vergadering in juni niet werd verhoogd", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. "Vervolgens zijn beleggers vooral benieuwd naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell na het rentebesluit zal geven." De Franse consument bleef woensdag onverwacht stabiel van vertrouwen in juli. De olieprijzen reageerden nauwelijks op een daling van de Amerikaanse olievoorraden. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 79,55 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,20 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1075. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1063 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1052 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal de opbrengsten en onderliggende winst zien stijgen. Het aandeel kon 1,4 procent bijschrijven. Danone zag in het eerste halfjaar de omzet en de resultaten op jaarbasis book stijgen. Het aandeel is 1,5 procent lager gesloten. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton boekte in het afgelopen halfjaar fors meer omzet en winst, en het luxeconcern kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. Desondanks verloor het aandeel 5,2 procent. ASMI heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald dan een kwartaal eerder, waarbij vooral de daling van het aantal nieuwe orders flink tegenviel. Het aandeel is 2,9 procent hoger gesloten, mogelijk omdat de bodem volgens zakenbank Jefferies inmiddels is geweest. UniCredit heeft de verwachtingen voor 2023 verhoogd, nadat de winst en omzet in het tweede kwartaal hoger bleken dan beleggers hadden verwacht, dankzij de hogere rente. De bank meldde een nettowinst van 2,31 miljard euro, meer dan de 2,01 miljard euro in dezelfde periode van vorig jaar. Het aandeel wist 0,3 procent bij te schrijven. Futures Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.556,50 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

