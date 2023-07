Marel ziet winst dalen

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt ondanks een hogere omzet. Dit bleek woensdagavond uit de resultaten van de fabrikant van onder meer slachtmachines.

"De algehele marktomstandigheden verbeteren en de ontvangen orders stegen tot 407 miljoen euro in het kwartaal, vergeleken met de lage niveaus van 363 miljoen euro in het eerste kwartaal. We zien een verhoogde verkoopactiviteit en de pijplijn blijft zich verstevigen", zei de fabrikant in een toelichting op de cijfers.

Inmiddels bedraagt het orderboek 575 miljoen euro.

De omzet daalde wel, van 447,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 422,4 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Een jaar geleden was dat in het tweede kwartaal nog 397,3 miljoen euro.

Marel boekte verder een EBIT van 33,8 miljoen euro, in vergelijking met 40,2 miljoen euro een kwartaal eerder. De marge kwam uit op 8,0 procent. Dat was 9,0 procent vorig kwartaal en een jaar geleden was dit 6,3 procent.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,1 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog 9,6 miljoen euro.

De vrije kasstroom was 6,1 miljoen euro negatief, maar op operationeel niveau was dit 27,1 miljoen euro positief.

Outlook

De groeivooruitzichten voor de lange termijn zijn volgens Marel ongewijzigd.

Marel streeft voor de periode 2017 tot en met 2026 naar een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 12 procent. Het bedrijf voorziet dat de markt jaarlijks met 4 tot 6 procent groeit.

Verder denkt Marel in het vierde kwartaal van dit jaar op een EBIT uit te komen van 12 tot 14 procent.

Het aandeel Marel is woensdag 1,3 procent lager gesloten op 3,05 euro.