UMG boekt meer omzet

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet geboekt en de winst steeg in het eerste halfjaar ook flink. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het muziekconcern met een notering aan het Damrak.

"Onze sterke groei in omzet, aangepaste EBITDA en operationele cashflow stelde ons in staat verder strategisch te investeren in het bedrijf", aldus CFO Boyd Muir.

De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 6,4 procent, van 2,5 miljard euro naar 2,7 miljard euro.

UMG boekte in het tweede kwartaal een EBITDA van 505 miljoen euro, in vergelijking met 507 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De EBITDA-marge daalde van 20,0 procent vorig jaar naar 18,7 procent.

De daling is het gevolg van beloningen in aandelen van 85 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2023.

Op aangepaste basis kwam de EBITDA uit op 590 miljoen euro, tegen 507 miljoen euro vorig jaar.

De nettowinst over de eerste zes maanden kwam uit op 625 miljoen euro, tegen 241 miljoen euro een jaar eerder.

UMG keert een interim dividend uit van 0,24 euro per aandeel.

De operationele vrije kasstroom bedroeg na zes maanden 703 miljoen euro, ruim 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kasstroom was wel 13 miljoen euro negatief. Vorig jaar was dit nog 104 miljoen euro positief.

Het aandeel UMG sloot woensdag 1,2 procent hoger op 21,81 euro.