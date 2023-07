AEX sluit lager voorafgaand aan rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten in afwachting van het rentebesluit van de Fed nabeurs, hoewel Just Eat Takeaway en ASMI werden beloond voor hun resultaat. De AEX daalde met 0,6 procent tot 775,46 punten. "Er is veel enthousiasme ingeprijsd door de markten op het eigen narratief, dat de Federal Reserve de rente weer zal gaan verlagen nu de inflatie is gedaald", zei beursexpert André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Intussen zal de Fed waarschijnlijk, en volgens Brouwers terecht, vasthouden aan het eigen narratief dat er nog twee renteverhogingen zullen volgen. "Misschien zullen ze het niet direct uitspreken, maar ze zullen er niet van afwijken." De waarderingen op de beurs beginnen intussen erg hoog te worden, meent Brouwers. "Je ziet dan ook sommige aandelen fors corrigeren, als ze de verwachtingen maar enigszins overtreffen." Een correctie ligt daarmee op de loer. Brouwers ziet bovendien dat beurskenners die een recessie verwachtten, beginnen te draaien, omdat die recessie al lang had moeten komen. De beursexpert vertrouwt het niet en ziet juist meer risico op een terugval. Niet alleen door impact van de hogere rente, maar ook omdat mensen te enthousiast doorgaan met spenderen. "Men lijkt nog een beetje verdoofd door de coronacrisis." Met de hoge waarderingen op de beurs kan dat een vervelende combinatie zijn waarschuwt Brouwers, die een stukje economische krimp later in het jaar dan ook niet wil uitsluiten. Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans dat de centrale bank de rente verhoogt in op ongeveer 99 procent. Daarmee zou de Amerikaanse beleidsrente verhoogd worden naar aan bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent. Morningstar verwacht dat de renteverhoging door de Fed vandaag de laatste zal zijn, omdat de inflatie verder zal afkoelen in de tweede jaarhelft. Renteverlagingen kunnen dan in februari volgend jaar een mogelijkheid zijn. Swissquote Bank ziet juist een grote kans is dat de Fed "de stemming bederft" voor beleggers die verwachten dat de renteverhoging van vandaag daadwerkelijk de laatste is. Ook de Europese Centrale Bank komt deze week met een rentebesluit. Verwacht wordt dat ook de ECB de rentes met 25 basispunten verhoogt. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,1075. De olieprijs daalden 0,2 procent tot 79,44 dollar voor een WTI-future, nadat de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden een beperkte daling lieten zien. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASMI 3 procent na cijfers dinsdag nabeurs. Volgens analisten van Jefferies is de bodem achter de rug. Zowel Jefferies als ING noemden de resultaten grofweg conform verwachting. De sterkste dalers waren Philips en BESI, met 3,1 en 3,4 procent. Randstad verloor 2,5 procent. In de AMX werd Just Eat Takeaway.com beloond voor cijfers. Het aandeel steeg 6 procent. De maaltijdbezorger meldde zoals beloofd een betere brutotransactiewaarde, zo stelden analisten van Jefferies. Het EBITDA-resultaat voor het eerste halfjaar lag boven de verwachtingen. De analisten vragen zich wel af waarom de maaltijdbezorger niet opnieuw de outlook verhoogde. Basic-Fit herstelde van een eerder fors verlies en sloot 1,2 procent lager. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley het advies voor Basic-Fit verlaagde tot Gelijkgewogen. Het koersdoel ging omlaag naar 38,00 euro. KBC verlaagde het koersdoel met 1 euro tot 39,00 euro. Metaalspecialist AMG, een bedrijf dat vanavond nabeurs met cijfers komt, verloor 3 procent. Onder de kleinere aandelen won houtveredelaar Accsys 4 procent. Elektrische bussenbouwer Ebusco leverde weer 2 procent in. Het lokaal genoteerde TIE Kinetix werd 55 procent meer waard, na de aankondiging dat het bedrijf al zijn activiteiten verkoopt. Tussenstanden Wall Street De S&P500 index stond rond sluitingstijd in Amsterdam 0,2 procent lager op 4.560,00 punten in aanloop naar het rentebesluit van de Fed. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.