Futures Wall Street wijzen omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, maar de koersbewegingen zijn beperkt in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood. De centrale bank zal, zoals algemeen verwacht wordt, de rente verhogen met 25 basispunten tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. De markten twijfelen of dit het einde zal betekenen van de cyclus van renteverhogingen. Het commentaar van voorzitter Jerome Powell en de verklaring bij het rentebesluit zullen de reactie van de markt bepalen. De olieprijs daalde 1 procent, tot 78,80 dollar voor een vat WTI-olie voor levering in september en 82,39 dollar per vat voor Brent-olie. De euro/dollar noteerde op 1,1081. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag was de stand 1,1052. Bedrijfsnieuws Alphabet noteerde 7 procent hoger in de handel voorbeurs, na beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers. Ook kondigde het moederbedrijf van Google aan dat de CFO vanaf september voorzitter en chief investment officer wordt. Microsoft kwam ook met resultaten die beter waren dan verwacht, maar toch was de marktreactie niet positief. Het aandeel lijkt 4 procent lager te openen. De verwachting voor de omzet in het lopende kwartaal viel iets tegen en ook wees Microsoft op de toenemende kosten van de investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel PacWest Bancorp steeg 36 procent nadat de bank akkoord ging met een overname door Banc of California, geheel te betalen in aandelen. Sociaalmediabedrijf Snap ging met 18 procent onderuit in de handel nabeurs, na een somber vooruitzicht voor de omzet in het derde kwartaal, die voor het derde kwartaal op rij lager zal zijn dan een jaar eerder. Texas Instrument verloor 3 procent na resultaten die meevielen, terwijl de omzetverwachting was aan de lichte kant bleek. Woensdag voorbeurs rapporteerde AT&T meevallende resultaten en verhoogde de winstverwachting. Het aandeel lijkt anderhalf procent hoger te zullen openen. Ook Boeing, Coca-Cola en MasterCard rapporteren voorbeurs, gevolgd door Meta, het moederbedrijf van Facebook, nabeurs. Slotstanden De S&P 500 index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.567,46 punten. De Nasdaq steeg 0,6 procent tot 14.144,55 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 35.438,07 punten. Bron: ABM Financial News

