Coca-Cola verhoogt outlook

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij Coca-Cola zijn in het tweede kwartaal stabiel gebleven, maar de winst en omzet waren boven verwachting. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf. Coca-Cola verhoogde woensdag de outlook voor het boekjaar. Voor 2023 rekent het bedrijf nu op een autonome omzetgroei van 8 tot 9, terwijl eerder werd gemikt op een groei van 7 tot 8 procent. De onderneming houdt rekening met een valutaire tegenwind van 3 tot 4 procent. Bij constante wisselkoersen moet de winst per aandeel met 9 tot 11 procent stijgen. Eerder hield Coca-Cola nog rekening met een groei van 7 tot 9 procent. De vergelijkbare winst per aandeel moet met 5 tot 6 procent stijgen, tegen een eerdere verwachting van 4 tot 5 procent ten opzichte van de 2,48 dollar in 2022. Hierin is een valutaire tegenwind van 4 tot 5 procent meegenomen tegen een eerdere verwachting van 3 tot 4 procent. De vrije kasstroom wordt nog steeds ingeschat op 9,5 miljard dollar. Cijfers eerste kwartaal De mondiale volumes maakten in het tweede kwartaal een pas op de plaats. De omzet kwam op jaarbasis 6 procent hoger uit op 12 miljard dollar. De autonome omzetgroei bedroeg 11,0 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van ruim 11,7 miljard dollar. De operationele marge daalde afgelopen kwartaal tot 20,1 procent, van 20,7 procent een jaar eerder. De winst per aandeel steeg in het tweede kwartaal met 34 procent tot 0,59 dollar. De aangepaste winst per aandeel was met 0,78 dollar beter dan de 0,72 dollar waar analisten op rekenden. Voor het lopende derde kwartaal rekent Coca-Cola op een negatief wisselkoerseffect van 3 procent op de vergelijkbare winst per aandeel. Het aandeel Coca-Cola noteert maandag na de cijfers 1,6 procent hoger in de voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

