AT&T overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht, al viel de omzet wel wat tegen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. Het bedrijf boekte een kwartaalomzet van 29,9 miljard dollar, goed voor een stijging van 0,9 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 30 miljard dollar. Per aandeel verdiende AT&T op aangepaste basis 0,63 dollar per aandeel, waar analisten op 0,60 dollar rekenden. Een jaar eerder bedroeg de winst 0,65 dollar per aandeel. De operationele kasstroom uit voortgezette activiteiten kwam uit op 9,9 miljard dollar, een stijging van 28,2 procent. De vrije kasstroom bedroeg 4,2 miljard dollar. Hier mikten de analisten op 3,66 miljard dollar. Outlook Het bedrijf gaf woensdag, net als bij de resultaten over het eerste kwartaal, aan vol vertrouwen te hebben in het behalen van de jaardoelstellingen. AT&T mikt voor het hele jaar op een aangepaste EBITDA-groei van meer dan drie procent. De schuldratio moet aan het einde van 2023 op 3,0 uitkomen, aldus AT&T woensdag. Aan het einde van het eerste halfjaar was de schuldgraad 3,1. Het aandeel AT&T lijkt woensdag 2,2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.