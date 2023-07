UniCredit overtreft verwachtingen en verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UniCredit heeft de verwachtingen voor 2023 verhoogd, nadat de winst en omzet in het tweede kwartaal hoger bleken dan beleggers hadden verwacht, dankzij de hogere rente. Dat maakte de Italiaanse bank woensdag bekend. De bank meldde een nettowinst van 2,31 miljard euro, meer dan de 2,01 miljard euro in dezelfde periode van vorig jaar. De opbrengsten stegen met 25 procent tot 5,97 miljard euro. De netto rentebaten stegen maar liefst 41 procent tot 3,50 miljard euro, dankzij de stijgende marktrente, waardoor de bank een veel hogere marge verdiende op spaargeld en leningen. De bank gaf de hogere rente slechts in beperkte mate door aan klanten in de vorm van hogere spaarrente. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een nettowinst van 1,66 miljard euro en een omzet van 5,62 miljard euro, volgens een consensusverwachting die de bank zelf aanleverde. Gezien het verbeterde renteklimaat verhoogde de bank uit Milaan zijn verwachting voor de nettowinst dit jaar tot tenminste 7,25 miljard euro. Voor de netto rentebaten rekent de bank op tenminste 13,2 miljard euro en voor de opbrengsten op 21,5 miljard euro. De uitkering van kapitaal aan aandeelhouders zal tenminste 6,5 miljard euro bedragen. Voor 2024 verwacht UniCredit vergelijkbare resultaten als dit jaar. Het aandeel UniCredit steeg woensdag met ongeveer 1 procent, in reactie op de resultaten. Volgens analisten van Jefferies, die de resultaten uitstekend noemden, kunnen de rentebaten nog hoger uitvallen dan de bank nu aankondigt. Bovendien zijn de kosten van oninbare leningen laag en dat stelt gerust, aldus Jefferies. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.