Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Fed dat vanavond naar buiten wordt gebracht. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 466,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 16.077,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,4 procent met een stand van 7.312,96 punten. De Britse FTSE verloor 0,3 procent naar 6.667,04 punten. Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans dat de centrale bank de rente verhoogt in op ongeveer 99 procent. Daarmee zou de Amerikaanse beleidsrente verhoogd worden naar aan bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent. "Dat zou bovendien een terugkeer naar renteverhogingen betekenen, nadat de rente tijdens de vergadering in juni niet werd verhoogd", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. "Vervolgens zijn beleggers vooral benieuwd naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell na het rentebesluit zal geven." De Franse consument bleef woensdag onverwacht stabiel van vertrouwen in juli. De Amerikanen publiceren vanmiddag de verkopen van nieuwe woningen in juni en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 79,12 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 82,75 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1070. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1063 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1052 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal de opbrengsten en onderliggende winst zien stijgen. Het aandeel noteerde 1,1 procent lager. Danone heeft in het eerste halfjaar de omzet en de resultaten op jaarbasis zien stijgen. Het aandeel koerste 2,8 procent lager. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in het afgelopen halfjaar fors meer omzet en winst geboekt, en kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. Desondanks verloor het aandeel ruim vier procent. ASMI heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald dan een kwartaal eerder, maar vooral de daling van het aantal nieuwe orders viel flink tegen. Het aandeel steeg 2,2 procent, nadat het aandeel eerder op de dag nog in het rood koerste. In Parijs noteerde het overgrote deel van de hoofdaandelen een verlies. In Frankfurt waren er minder verliezers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De S&P 500 index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.567,46 punten. De Nasdaq steeg 0,7 procent tot 15.561,42 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 35.438,07 punten. Bron: ABM Financial News

