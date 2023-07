Valuta: euro in afwachtende modus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag iets hoger ten opzichte van de dollar in afwachting van het rentebesluit van de Fed, dat vanavond naar buiten komt. "De markt rekent op een renteverhoging van 25 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als de Fed dat doet, zal de euro weinig beweging laten zien. Daarmee wordt een beweging in het euro/dollar-paar vooral afhankelijk van het commentaar van voorzitter Jerome Powell", aldus Mevissen. Mevissen verwacht donderdag van de ECB een vergelijkbare renteverhoging van 25 basispunten. Vrijdag is de Bank of Japan aan de beurt en daarvoor verwacht Rabobank ook dit keer geen actie. "Wel aardig zijn deze week nog Franse en Duitse inflatiecijfers over juli, en de Amerikaanse kerninflatie over juni, waarvoor wij op jaarbasis rekening houden met een oplopend cijfer vanwege de vergelijkingsbasis", aldus de analist van Rabobank woensdag. De Franse consument bleef woensdag onverwacht stabiel van vertrouwen in juli. De Amerikanen publiceren vanmiddag de verkopen van nieuwe woningen in juni en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,1076 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8579 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2912 dollar. Bron: ABM Financial News

