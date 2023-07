Analisten houden rekening met flinke winstdaling Aperam

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het tweede kwartaal vermoedelijk flink minder winst geboekt. Dit blijkt uit een consensus van negen analisten die het bedrijf volgen.

Deze consensus gaat uit van een aangepaste EBITDA van 102 miljoen euro, vergeleken met 402 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam deze winst uit op 129 miljoen euro.

De specialist in roestvrij staal kende een moeilijke start van het jaar, vooral in Europa, als gevolg van aanhoudende voorraadafbouw bij klanten en extra kosten in verband met stakingen.

Aperam waarschuwde bij de cijfers over het eerste kwartaal al voor aanhoudende margedruk en meer stakingen.

Toch zei Aperam te verwachten dat de aangepaste EBITDA in het tweede kwartaal hoger zou liggen dan in de eerste drie maanden. En de schuld zou iets oplopen.

Deutsche Bank wees er onlangs in een vooruitblik op dat de daling van de staal- en metaalprijzen ongetwijfeld zal hebben gewogen op de resultaten in het tweede kwartaal, waardoor de analisten verwachten dat de EBITDA van Aperam is gedaald in vergelijking tot het eerste kwartaal.

Hoewel de Europese markt moeilijk blijft en de vraag zwak is, profiteert Aperam volgens Deutsche Bank van een zeer evenwichtige bedrijfsstructuur met activa in zowel Europa als Brazilië. Ook de integratie van de up- en downstream-activiteiten helpt volgens de bank.

Vandaar dat Aperam een solide onderliggende cashflow blijft genereren, ondanks investeringen van 300 miljoen euro per jaar. Daarmee zit het bedrijf circa 50 procent boven het niveau van de Europese sectorgenoten.

De combinatie van kasstroom en autonome groei zorgt ervoor dat Aperam zijn aandeelhouders goed kan blijven betalen, voegde de Duitse bank toe.

In een sectorrapport schreef Barclays ook dat Aperam vermoedelijk een moeilijk tweede kwartaal kende. "Het is mogelijk dat de outlook, net als in het eerste kwartaal, niet zal worden gehaald".

De Britse bank denkt dat Aperam een outlook voor het derde kwartaal zal afgeven van een stabiele of iets lagere EBITDA.

Aperam opent vrijdag voorbeurs de boeken.