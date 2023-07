ASMI en Just Eat stralen op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager, waarbij cijfers van ASMI en Just Eat Takeaway goed werden ontvangen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 775,31 punten. "Vandaag zijn alle ogen gericht op de Federal Reserve", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. Volgens de CME FedWatch Tool schat de markt de kans dat de centrale bank de rente verhoogt in op ongeveer 99 procent. Daarmee zou de Amerikaanse beleidsrente verhoogd worden naar aan bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent. "Dat zou bovendien een terugkeer naar renteverhogingen betekenen, nadat de rente tijdens de vergadering in juni niet werd verhoogd", aldus Verstraete. "Vervolgens zijn beleggers vooral benieuwd naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell na het rentebesluit zal geven." "De aandelenmarkten nemen een afwachtende houding aan in aanloop naar onder meer de rentebesluiten van deze week", aldus strateeg David Sekera van Morningstar. Ook de Europese Centrale Bank komt deze week met een rentebesluit, waarin wordt verwacht dat ook de Europese centrale bank de rentes met 25 basispunten verhoogt. Morningstar verwacht dat de renteverhoging door de Fed vandaag de laatste zal zijn, gezien de inflatie verder af zal koelen in de tweede jaarhelft. Renteverlagingen kunnen dan in februari volgend jaar een mogelijkheid zijn. Swissquote Bank is daar niet zeker van en waarschuwde dat er een grote kans is dat de Fed "de stemming bederft" voor beleggers die verwachten dat de renteverhoging van vandaag daadwerkelijk de laatste is. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1073. De olieprijzen daalden tot een procent tot krap 80 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASMI 3,4 procent na cijfers dinsdag nabeurs. Volgens analisten van Jefferies is de bodem inmiddels achter de rug. Zowel Jefferies als ING stelde dat de resultaten grofweg conform verwachting waren. Randstad verloor 2,4 procent en Philips 2,2 procent. In de AMX werd Just Eat Takeaway.com beloond voor cijfers. Het aandeel steeg met 8,3 procent. De maaltijdbezorger heeft zijn belofte nagekomen door een verbetering in de brutotransactiewaarde te rapporteren, zo stelden analisten van Jefferies. In het afgelopen halfjaar overtrof Just Eat Takeaway de EBITDA-verwachtingen. De analisten vragen zich af waarom de maaltijdbezorger niet opnieuw de outlook verhoogde. "Daar hield de consensus wel rekening mee", aldus de analisten. Basic-Fit gaf 4,6 procent prijs op 31,00 euro. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley het advies voor Basic-Fit verlaagde tot Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 46,00 naar 38,00 euro. KBC verlaagde het koersdoel met een euro tot 39,00 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. AMG, dat vanavond nabeurs met cijfers komt, verloor 3,9 procent. Onder de kleinere aandelen won Accsys 2,6 procent. Het lokaalgenoteerde TIE Kinetix schoot 20 procent omhoog, na de aankondiging dat het al zijn activiteiten verkoopt. Bron: ABM Financial News

