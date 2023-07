Update: sterke eerste jaarhelft Worldline Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Worldline heeft in de eerste helft van 2023 de winst zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen. De omzet groeide op autonome basis met 9 procent tot 2,2 miljard euro, ondersteund door een solide dubbelcijferige groei bij de divisie Merchant Services. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 9,4 procent tot 1,2 miljard euro. De vrije kasstroom kwam uit op 232 miljoen euro. De verbeterde concurrentiepositie was een gevolg van de succesvolle integratie van Ingenico, aldus Worldline. Worldline handhaafde de verwachtingen voor dit jaar en mikt op een autonome omzetgroei van 8 tot 10 procent. Update: om outlook toe te voegen. Bron: ABM Financial News

