Beursblik: ING verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van 78,00 naar 82,00 met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde de ramingen voor de aangepaste EBITDA voor 2023 tot en met 2025 met circa 4 procent na de lichte outlookverhoging door de coatingsspecialist, een makkelijke vergelijkingsbasis en de prijsdaling van grondstoffen, die in de tweede jaarhelft de resultaten zullen ondersteunen.



Voor dit jaar gaat ING uit van een EBITDA van 1,47 miljard euro, voor 2024 van 1,76 miljard euro en voor 2025 van 1,9 miljard euro. De resultaten over het tweede kwartaal schetste volgens ING een gemengd beeld, met een beter dan verwachte ontwikkeling van de bedrijfskosten, terwijl de omzet en de aangepaste EBITDA onder de consensus uitkwamen. Het aandeel AkzoNobel noteerde op een rood Damrak 0,8 procent lager op 76,22 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.