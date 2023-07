Beursblik: outlook ASMI blijft solide op lange termijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASMI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING woensdag in een rapport. De omzet daalde op kwartaalbasis met 6 procent, zo zag Hesselink, terwijl werd gerekend op een lichtere daling. De brutomarge compenseerde voor de terugval van de omzet en ASMI boekte een aangepaste EBIT, die 2 procent hoger uitviel dan voorzien. De orderintake in het tweede kwartaal noemde de analist "duidelijk zwak" en viel 12 procent lager uit dan waar de consensus op rekende. De outlook voor heel het jaar werd wel gehandhaafd. De verwachtingen voor de middellange termijn ogen volgens de analist solide. De consensus voor 2023 zal grofweg gelijk blijven na de cijfers van dinsdag. Voor 2024 mikt de consensus op een groei van 11 procent en Hesselink acht dit nog steeds haalbaar, maar de logic/foundry-markt moet daarvoor wel herstellen. Ook op lange termijn oogt de outlook nog steeds solide. ING handhaafde het koopadvies op ASMI met een koersdoel van 450,00 euro. Het aandeel koerste woensdagochtend 1,8 procent hoger op 388,95 euro. Bron: ABM Financial News

