KBC Securities verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel Basic-Fit verlaagd van 40,00 naar 39,00 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Analisten van KBC meldden de outlook van de fitnessketen voorzichtig te vinden. Het Accumuleren advies blijft intact gezien het opwaarts potentieel van 20,1 procent, dat KBC ziet ten opzichte van de slotkoers van dinsdag. Het aandeel Basic-Fit noteerde woensdag op een rood Damrak 3,3 procent lager op 31,42 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.