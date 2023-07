AEX opent licht lager, JET ruim 3% hoger na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 777,28 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ArcelorMittal en NN Group tot 0,5 procent. KPN verloor 1,5 procent en Randstad 1,3 procent. In de AMX werd Just Eat Takeaway.com beloond voor cijfers. Het aandeel steeg met 3,4 procent. OCI schreef 0,7 procent bij. Basic-Fit gaf 3,0 procent prijs op 31,52 euro. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley het advies voor Basic-Fit verlaagde tot Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 46,00 naar 38,00 euro. Onder de kleinere aandelen won CM.com 1,5 procent. Het lokaalgenoteerde TIE Kinetix schoot 20 procent omhoog, na de aankondiging dat het al zijn activiteiten verkoopt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.