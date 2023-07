Deutsche Bank verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van 73,00 naar 76,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank zag de cijfers van de coatingspecialist over het tweede kwartaal overeenkomen met de eigen verwachtingen, mede door lagere overige kosten. Aangepast voor de post overige kosten kwamen de cijfers 3 procent onder de prognose van de bank uit, ook door een lager dan verwachte resultaatvorming bij Performance Coatings. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op een groen Damrak op 76,80 euro. Bron: ABM Financial News

