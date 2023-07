Meer winst voor Telefonica Deutschland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Telefonica Deutschland

(ABM FN) Telefonica Deutschland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere winst geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van het telecombedrijf. De nettowinst over het tweede kwartaal bedroeg 53 miljoen euro, vergeleken met 41 miljoen euro vorig jaar. De operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie steeg van 629 naar 646 miljoen euro. De omzet trok aan met 4,4 procent tot 2,1 miljard euro, dankzij een verbeterd momentum bij mobiele diensten. De omzet uit mobiele diensten steeg met 4,3 procent tot 1,5 miljard euro. 302.000 nieuwe klanten sloten een mobiel abonnement af. Telefonica Deutschland scherpte de vooruitzichten voor het volledige jaar boekjaar 2023 aan voor zowel omzet als voor de operationele winst. Beide zullen uitkomen aan de bovenkant van de voorziene 1 tot 4 procent groei. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.