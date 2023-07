Licht lagere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,1 procent hoger op 779,81 punten.

De Europese beurzen gaan vermoedelijk een verdeelde opening tegemoet, waarbij beleggers de laatste bedrijfscijfers verwerken en wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

De markt verwacht dat de centrale bank de beleidsrente met nog eens 25 basispunten zal verhogen tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent.

Beleggers zijn er niet zeker van of dit dan ook de laatste renteverhoging zal zijn in de huidige cyclus, waardoor de begeleidende opmerkingen van voorzitter Jerome Powell op een weegschaal worden gelegd en de beurzen in beweging kunnen brengen.

"De aandelenmarkten nemen een afwachtende houding aan in aanloop naar onder meer de rentebesluiten van deze week", aldus strateeg David Sekera van Morningstar. Ook de Europese Centrale Bank komt deze week met een rentebesluit, waarin wordt verwacht dat ook de Europese centrale bank de rentes met 25 basispunten verhoogt.

Morningstar verwacht dat de renteverhoging door de Fed vandaag de laatste zal zijn, gezien de inflatie verder af zal koelen in de tweede jaarhelft. Renteverlagingen kunnen dan in februari volgend jaar een mogelijkheid zijn.

Swissquote Bank is daar niet zeker van en waarschuwde dat er een grote kans is dat de Fed "de stemming bederft" voor beleggers die verwachten dat de renteverhoging van vandaag daadwerkelijk de laatste is.

"Maar met koerswinsten van meer dan vijf procent afgelopen maand, wordt de druk voor beleggers die aan de zijlijn staan steeds groter om in te stappen", aldus de bank. "Zij wachten op een terugval." Mocht Powell vandaag de beurzen omlaag praten, dan zal de daling kortstondig zijn, verwacht Swissquote.

Vandaag gaat het cijferseizoen verder. Vanuit de VS worden cijfers verwacht van onder meer Meta, Mastercard, Coca-Cola en Boeing. Op dinsdag verhoogden veel bedrijven al hun winstverwachtingen. Onder meer General Motors, General Electric en 3M verhoogden dinsdag de outlook.

Cijfers nabeurs van Microsoft wisten niet te overtuigen. Het aandeel verloor in de elektronische handel nabeurs bijna vier procent, ondanks dat de resultaten aantrokken. Alphabet boekte juist fors meer winst in het afgelopen kwartaal, waardoor de cijfers werden beloond met een koerswinst nabeurs van meer dan zes procent.

De olieprijs is dinsdag verder gestegen, naar het hoogste niveau sinds half april, door signalen van een krapper aanbod in aanloop naar rentebesluiten van centrale banken deze week, die ook hints kunnen geven over de vooruitzichten voor de vraag naar energie. De september-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent hoger op 79,63 dollar op de New York Mercantile Exchange.

In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs 0,6 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,1046. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1052.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com heeft in de eerste jaarhelft een positieve aangepaste EBITDA geboekt en kondigde het vertrek van zijn CFO Brent Wissink aan. De in april verhoogde outlook werd gehandhaafd.

Berenberg heeft het koersdoel voor AMG verhoogd van 55,00 naar 56,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley het advies voor Basic-Fit verlaagde tot Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 46,00 naar 38,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.567,46 punten. De Nasdaq steeg 0,7 procent tot 15.561,42 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 35.438,07 punten.