Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een min van 36 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger, nadat beleggers optimistisch bleven voorafgaand aan de rentebesluiten van de Fed en de ECB later deze week.

De markt keek al vooruit naar het rentebesluit door de Fed op woensdag, terwijl er ook veel bedrijfsresultaten werden verwerkt.

Zowel de Fed als de ECB zullen waarschijnlijk de rente met 25 basispunten verhogen op woensdag en donderdag, stelde Ebury. "Maar de Fed zal mogelijk een pauze aankondigen, terwijl de ECB nog werk te doen heeft", aldus analist Matthew Ryan van Ebury.

Economisch nieuws kwam uit Duitsland, waar de Ifo-index in juli sterker dan verwacht daalde, van 88,6 in juni naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting was 88,1.

Bedrijfsnieuws

In Parijs verloor Dassault 5,0 procent. Halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics was een sterke stijger met 2,4 procent, net als ArcelorMittal.

Adidas eindigde bovenaan in Frankfurt met een winst van 3,8 procent. MTU Aero Engines verloor 7,0 procent en Airbus leverde 2,3 procent in.

Bayer heeft een omzetwaarschuwing afgegeven en verwacht in het tweede kwartaal een verlies door een afwaardering op goodwill. Het aandeel sloot toch 0,5 procent hoger.

In Brussel was Sofina een positieve uitschieter met 4,7 procent koerswinst na een update.

De onderliggende omzet van Unilever overtrof de verwachtingen en het aandeel won 4,9 procent. ING merkte op dat de marges harder stegen dan verwacht.

Euro STOXX 50 4.391,30 (+0,16%)

STOXX Europe 600 467,92 (+0,48%)

DAX 16.211,59 (+0,13%)

CAC 40 7.415,45 (-0,16%)

FTSE 100 7.691,80 (+0,17%)

SMI 11.231,41 (+0,48%)

AEX 779,81 (+1,07)

BEL 20 3.811,70 (+0,62%)

FTSE MIB 28.966,41 (+0,20%)

IBEX 35 9.507,30 (-0,38%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, voor de twaalfde dag op rij, in afwachting van resultaten van grote technologiebedrijven en een rentebesluit van de Fed.

Voorbeurs waren er veel bedrijven die hun winstverwachtingen verhoogden. Onder meer General Motors, General Electric en 3M verhoogden dinsdag de verwachtingen.

Nabeurs volgden Microsoft en Alphabet. Beleggers keken uit naar berichten over de cloudactiviteiten van dit tweetal, het gebruik van AI-programma's en de vooruitzichten voor de Amerikaanse en wereldmarkten in het algemeen, volgens David Sekera van Morningstar. Intussen staan de aandelen "een beetje in de pauzestand", volgens hem.

Vermoedelijk zal de centrale bank de rente woensdag met 25 basispunten verhogen.

Bedrijfsnieuws

General Electric sloot 6 procent hoger, na een verhoging van de winstverwachting en resultaten over het tweede kwartaal van 2023 die beter dan verwacht waren.

Ook General Motors verhoogde de outlook, en wel voor het tweede kwartaal op rij. Het aandeel daalde desondanks 3,5 procent.

Spotify zag het aantal gebruikers sterker stijgen dan verwacht, maar het verlies bleek groter dan voorzien. Het aandeel verloor 14 procent.

3M werd positiever over de winstvooruitzichten en won 5 procent, Alaska Air ziet de omzetgroei vertragen in het lopende kwartaal en verloor 10 procent.

Kimberly-Clark verhoogde opnieuw de outlook voor dit jaar, terwijl de aangepaste winst per aandeel hoger uitviel dan voorzien. Het aandeel verloor toch 3 procent.

Sherwin-Williams overtrof de winstverwachtingen na prijsverhogingen en omzetgroei bij zijn verfwinkels. Het aandeel steeg 3 procent.

Nabeurs daalde Microsoft 1 procent in reactie op de kwartaalcijfers, die een omzetgroei van 8 procent lieten zien, terwijl Microsoft Cloud de inkomsten met 21 procent zag toenemen tot ruim 30 miljard. Ook de winst per aandeel steeg meer dan 20 procent.



Resultaten van Alphabet werden positiever ontvangen. Het aandeel steeg meer dan 6 procent in de handel nabeurs na een omzetstijging van 7 procent, en een hoger dan verwachte winst van 18,4 miljard dollar.



Snap ging onderuit na cijfers. Het aandeel daalde 19 procent, nadat het bedrijf zei rekening te houden dat ook in het lopende derde kwartaal de omzet weer daalt, net als in de twee voorgaande kwartalen.

Betaaldienstverlener Visa profiteerde van de reislust van zijn klanten en zag het aandeel nabeurs licht stijgen. Texas Instruments beperkte de omzetdaling en verloor 2 procent in de handel nabeurs.

S&P 500 index 4.567,46 (+0,28%)

Dow Jones index 35.438,07 (+0,08%)

Nasdaq Composite 14.144,56 (+0,61%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 32.691,58 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.220,23 (-0,4%)

Hang Seng 19.280,21 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1046. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1052.

USD/JPY Yen 141,06

EUR/USD Euro 1,1046

EUR/JPY Yen 155,84

MACRO-AGENDA:

08:45 Consumentenvertrouwen - Juli (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 GlaxoSMithKline - Cijfers tweede kwartaal (VK)