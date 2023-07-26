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Beursagenda: buitenlandse fondsen

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Beursagenda: buitenlandse fondsen
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 2 augustus 2023:

WOENSDAG 26 JULI 2023
07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (fra)
07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)
00:00 GlaxoSMithKline - Cijfers tweede kwartaal (VK)

DONDERDAG 27 JULI 2023
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
08:00 Barclays - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Harley-Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 28 JULI 2023
07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
08:00 AstraZeneca - Cijfers tweede kwartaal (VK)
13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 31 JULI 2023
- Geen agendapunten

DINSDAG 1 AUGUSTUS 2023
07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)
13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2023
13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 DoorDash - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 PayPal - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

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