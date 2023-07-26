(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 2 augustus 2023:
WOENSDAG 26 JULI 2023
07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (fra)
07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)
00:00 GlaxoSMithKline - Cijfers tweede kwartaal (VK)
DONDERDAG 27 JULI 2023
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
08:00 Barclays - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Harley-Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)
VRIJDAG 28 JULI 2023
07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
08:00 AstraZeneca - Cijfers tweede kwartaal (VK)
13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)
MAANDAG 31 JULI 2023
- Geen agendapunten
DINSDAG 1 AUGUSTUS 2023
07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)
13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)
WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2023
Bron: ABM Financial News
13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 DoorDash - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 PayPal - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)