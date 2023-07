Visa profiteert van reislust

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van sterke trends in bestedingen, met name aan toerisme. Dit maakte de Amerikaanse betaaldienstverlener dinsdag nabeurs bekend.

De nettowinst steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van 3,4 miljard dollar een jaar eerder tot 4,2 miljard dollar, of van 1,60 dollar per aandeel tot 2,00 dollar. De aangepaste winst, zonder bijzondere posten, was 2,16 dollar per aandeel. Dit was iets hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 2,11 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 7,28 miljard tot 8,12 miljard dollar, conform de verwachtingen van analisten van FactSet, die rekenden op 8,06 miljard dollar.

"Consumenten bleven meer uitgeven", zei CEO Ryan McInerney. Het aandeel steeg 0,5 procent in de handel nabeurs.

Het volume aan betaaltransacties steeg 9 procent in het kwartaal dat afliep in juni, terwijl het aantal verwerkte transacties met 10 procent toenam.

Het internationale betaalvolume, zonder de transacties binnen Europa, steeg met 22 procent. Het totale internationale volume steeg 17 procent. Zulke transacties van klanten in een land buiten het land waar de kaart werd uitgeven, worden vaak gezien als een indicator van de uitgaven tijdens buitenlandse reizen, hoewel e-commerce-aankopen in het buitenland er ook onder vallen.

Volgens topman McInterney was de groei van de buitenlandse bestedingen "gevoed door groei van het reisverkeer, door het verdere herstel van het zomertoerisme." Het toerisme leeft op na de jaren van beperkt reizen door de coronacrisis.

De resultaten van Visa volgen enkele dagen na die van rivaal American Express. ook dat bedrijf meldde gezonde consumptie bij de welgestelde kaarthouders in zijn klantenbestand. Wel vertraagde de groei, wat kan wijzen op moeilijker tijden voor betaalbedrijven. Donderdag voorbeurs zal ook Mastercard de resultaten publiceren.